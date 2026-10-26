Usa, Nicky Minaj a sorpresa a comizio nel Michigan: "We Love Trump"

Port Huron (Michigan), 26 ott. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto sul palco Nicki Minaj durante un comizio elettorale a Port Huron, nel Michigan, mentre la celebre rapper sostiene la campagna del repubblicano Mike Rogers in vista delle elezioni di Midterm del 3 novembre. Minaj ha ribadito il suo continuo sostegno a Trump, affermando che gli resterà "per sempre" accanto e che lo sosterrà nuovamente se dovesse candidarsi alla presidenza e ha esortato i presenti a intonare con lei lo slogan: "We love Trump".