Usa, Mamdani su Trump: doveva ridurre il costo della vita e invece...

New York, 18 nov. (askanews) - Il sindaco eletto di New York, Zohran Mamdani, ha dichiarato di sperare di incontrare il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump per discutere del potere d'acquisto durante la sua visita a un banco alimentare del Bronx.

"Il presidente ha condotto una campagna elettorale promettendo di rendere il cibo più a buon mercato e di ridurre il costo della vita. Oggi vediamo che le sue azioni stanno avendo l'effetto esattamente opposto", ha detto il primo cittadino della Grande mela, secondo cui "l'amministrazione di Trump preferisce affamare la gente della città anziché servirla".

Intanto Trump afferma di voler abbassare "un po'" l'inflazione negli Usa, dando la colpa ancora una volta al suo predecessore Joe Biden per averle lasciata raggiungere "il livello più alto nella storia del nostro Paese". Intervenendo a un summit organizzato dalla catena di fast food McDonald's a Washington DC, il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto: "L'abbiamo abbassata e la ridurremo ancora un po'".