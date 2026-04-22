Usa, Kevin Warsh promette di mantenere indipendenza Fed al Congresso

New York, 21 apr. (askanews) - Kevin Warsh, il candidato scelto dal presidente Donald Trump per guidare la Federal Reserve ha dichiarato ai legislatori, durante una tesa audizione di conferma davanti alla commissione Bancaria del Senato, che manterrà la propria indipendenza dalla Casa Bianca.

"Sono onorato che il Presidente mi abbia nominato per questa posizione e sarò un attore indipendente se confermato come Presidente della Federal Reserve", ha affermato Warsh, rispondendo a domande incalzanti sul suo patrimonio e sulle sue posizioni in merito all'indipendenza delle banche centrali, in un momento in cui Trump cerca costantemente di influenzare la politica monetaria. Ha poi respinto al mittente la domanda se sarà un burattino nelle mani di qualcuno.

Warsh si e detto "amico o collega degli ultimi presidenti della Fed", e ha spiegato che "gli americani contano sulla Fed affinchè realizzi i suoi impegni" e che "il potenziale dell'economia americana sta crescendo" forse un riferimento al boom di investimenti sull'Itelligenza artificiale. Ha però detto che la Fed ha commesso "errori fatali di politica monetaria" e che serve un "cambio di registro sull'inflazione".

A incalzare Warsh la senatrice democratica Elizabeth Warren con domande sui suoi attivi finanziari, sui suoi impegni di trasparenza, così come sulla sua posizione di fronte a Donald Trump e sui risultati delle elezioni presidenziali del 2020. Warsh ha evitato di rispondere direttamente a certe domande, invocando la necessità di separazione tra la politica e la politica monetaria.