ULTIME NOTIZIE 18 DICEMBRE 2025

Usa, Kennedy Jr. contro l'assistenza sanitaria a giovani transgender

Washington", 18 dic. (askanews) - Il ministro della Salute Usa ha annunciato una serie di misure volte a vietare di fatto l'accesso alle cure di transizione di genere ai giovani transgender americani, anche negli Stati in cui tali cure sono legali. "Le procedure di rifiuto sessuale non costituiscono né un trattamento sicuro né un trattamento efficace per i bambini affetti da disforia di genere", ha affermato il ministro Robert F. Kennedy Jr. durante una conferenza stampa a Washington.

"La presente dichiarazione è una chiara direttiva rivolta agli operatori sanitari affinché seguano la scienza e l'enorme mole di prove che dimostrano che tali procedure danneggiano i bambini invece di aiutarli".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi