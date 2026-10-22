Usa-Italia, Violetti: collaborazione spaziale mai così forte

Washington, 22 ott. (askanews) - "La collaborazione bilaterale Italia Stati Uniti nel settore tecnologico ed in particolare nel settore spaziale non è mai stata così forte. Basti pensare che dal 2021 al 2025, il valore delle esportazioni italiane verso gli Stati Uniti nell'aerospazio e' passato da circa 1 miliardo ad 1,7 miliardi di dollari(+65%) con un'accelerazione significativa dal 2024. Analizzando gli ultimi dati stimiamo una chiusura nel 2026 di circa 2 miliardi di dollari".

Lo ha sottolineato ad askanews il colonnello Aniello Violetti, Addetto per le questioni spaziali all'Ambasciata d'Italia a Washington, in occasione del Gala per i 51 anni della NIAF.

"Ricordo che l'Italia è tra le nazioni fodantrici degli Artemis Accords, il programma della Nasa di esplorazione lunare. Ed è proprio sulla Luna che l'Italia al momento si attesta come principale partner degli Stati Uniti nell'ambito dell'esplorazione lunare, tanto che lo stesso amministratore della Nasa ha recentemente attribuito un valore di 5 miliardi di dollari al contributo italiano al programma lunare, a partire dai moduli pressurizzati che verranno costruiti in Italia", ha aggiunto, presentando la Giornata dello Spazio che verrà celebrata l'8 dicembre in Ambasciata avendo al centro la collaborazione Italia-Stati Uniti e proprio il posizionamento dell'Italia come partner primario degli Usa sulla Luna.