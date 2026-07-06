ULTIME NOTIZIE 06 LUGLIO 2026

Usa-Italia, Elly Schlein: "Inaccettabili attacchi" di Trump a Meloni

Milano, 6 lug. (askanews) - "Sono stata la prima a dire che questi attacchi sono assolutamente inaccettabili e che non li accettiamo nemmeno dall'opposizione perché saremo anche avversari nella politica ma siamo tutti italiani, rappresentanti degli italiani, quindi non possiamo accettare attacchi, minacce o insulti da parte di capi di governo stranieri": lo ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein ospite a Sky TG24 Live In Milano, dopo che il presidente americano Donald Trump ha pubblicato un meme su Truth in cui irride la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

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