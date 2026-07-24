ULTIME NOTIZIE 24 LUGLIO 2026

Usa-Iran, tredicesima notte di attacchi americani

Milano, 24 lug. (askanews) - Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Le immagini diffuse dal Comando centrale americano mostrano quelli che Centcom presenta come attacchi contro obiettivi militari iraniani.

Secondo Washington, è la tredicesima notte consecutiva di raid: nel mirino centri di comando, depositi di droni, reti di comunicazione, siti di sorveglianza costiera e installazioni marittime.

Teheran ha diffuso a sua volta immagini attraverso la tv di Stato e sostiene di avere lanciato droni contro basi americane in Bahrain e Giordania.

L'esercito iraniano afferma di avere colpito obiettivi militari statunitensi tra cui la base aerea di Isa, in Bahrain, e serbatoi di carburante e depositi nella base di Al-Azraq, in Giordania.

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