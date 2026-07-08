Usa-Iran, Cina: non riaccendere la guerra, forza non risolve problemi

Pechino, 8 lug. (askanews) - La Cina denuncia una nuova escalation delle ostilità in Medio Oriente dopo i raid statunitensi contro decine di obiettivi in Iran. Da Pechino, il ministero degli Esteri invita Stati Uniti e Iran a evitare un nuovo ricorso alla forza e a tornare al dialogo.

"Stiamo seguendo gli ultimi sviluppi della situazione in Medio Oriente - afferma la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning - Riaccendere la guerra non è nell'interesse di nessuna delle due parti, e i mezzi militari non possono risolvere i problemi di fondo. Chiediamo sia agli Stati Uniti sia all'Iran di attuare il memorandum d'intesa che è stato firmato, risolvere le controversie attraverso il dialogo e il negoziato, ed evitare il ricorso alla forza".