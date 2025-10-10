Usa, incriminata procuratrice generale di New York Letitia James

Milano, 10 ott. (askanews) - La procuratrice generale di New York Letitia James è stata incriminata penalmente per reati federali da una giuria popolare negli Usa.

Secondo i documenti del tribunale, James, che ha condotto un'indagine civile per frode contro Donald Trump nel 2023, è stata incriminata per frode bancaria nel distretto orientale della Virginia. L'accusa imputa a James presunta frode bancaria e di aver rilasciato false dichiarazioni a un istituto finanziario in merito a un mutuo per una casa a Norfolk, in Virginia.

In una dichiarazione, James ha accusato il presidente Usa Trump, che di recente ha fatto pubblicamente pressione sui procuratori affinché presentassero accuse penali contro di lei, di "una disperata strumentalizzazione del sistema giudiziario". James ha anche promesso che il suo "ufficio continuerà a proteggere i newyorkesi e i loro diritti". Nel frattempo, il procuratore statunitense incaricato del caso, Lindsey Halligan, ha affermato che il caso ha dimostrato che "nessuno è al di sopra della legge".