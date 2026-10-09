Usa, il killer di Fort Hood sarà fucilato in diretta streaming

Roma, 9 ott. (askanews) - In un'intervista esclusiva a bordo della USS Abraham Lincoln, diffusa da Real America's Voice, il Segretario alla Guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha confermato che l'esecuzione di Nidal Hasan, l'ex psichiatra dell'esercito responsabile della strage di 13 persone a Fort Hood, avverrà per fucilazione e sarà trasmessa in diretta.

"È una scelta ovvia: esecuzione mediante plotone d'esecuzione. Un maggiore dell'esercito tradisce il proprio Paese, aderisce all'islamismo radicale e uccide diversi americani a Fort Hood. Naturalmente, l'esecuzione avverrà proprio a Fort Hood. Si svolgerà di giovedì, all'una in punto - l'ora esatta in cui lui compì la strage - e la faranno soldati armati di fucile. È una procedura che non veniva adottata dalla Seconda Guerra Mondiale", ha detto Hegseth intervistato dall'influencer di estrema destra Jack Posobiec.

"Affronterà il plotone d'esecuzione, com'è giusto che sia, e faremo in modo che la gente possa assistervi, che sia un evento pubblico, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo genere di cose", ha aggiunto Hegseth.

A confermare che l'esecuzione si terrà in diretta è stato un responsabile sotto condizione di anonimato, scrive Afp. "Seguiranno dettagli", ha aggiunto. L'esecuzione dovrebbe tenersi a Fort Hood, in Texas, alle 13 di giovedì 3 dicembre.

Psichiatra militare, Nidal Hasan aprì il fuoco nel 2009 a Fort Hood per impedire ai soldati di partecipare a una guerra che riteneva "illegale" in Afghanistan e in Iraq. Considerato un "lupo solitario" legato al gruppo jihadista Al-Qaeda, uccise 13 persone, tra cui 12 soldati, e ne ferì a decine. Colpito alla colonna vertebrale durante la sparatoria, da allora si sposta su una sedia a rotelle. È stato condannato a morte nel 2013.