Usa, Hegseth: attacco a corrieri della droga in Mar dei Caraibi

Milano, 7 nov. (askanews) - Il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth ha annunciato un altro attacco da parte degli Stati Uniti contro un'imbarcazione che, in base alle sue dichiarazioni, trafficava stupefacenti nel Mar dei Caraibi. A bordo della nave c'erano tre persone che sono morte, ha affermato Hegseth , portando il bilancio della campagna antidroga dell'amministrazione Trump nelle acque sudamericane ad almeno 69 persone uccise in 17 attacchi.

Hegseth ha pubblicato sui social media un video di 20 secondi dell'attacco e ha scritto: "Come abbiamo già detto, gli attacchi alle navi contro i narcoterroristi continueranno finché non cesserà il loro... avvelenamento del popolo americano". Ha affermato che la nave era "gestita da un'organizzazione terroristica designata".