Usa, Haley: stop alla vecchia guardia, è ora di modernizzarci

Milano, 21 gen. (askanews) - "E' ora di modernizzarci, quei ragazzi restano troppo a lungo" al potere. Lo ha detto Nikki Haley, durante un comizio,

accogliendo la notizia del ritiro di Ron DeSantis dalle primarie

repubblicane, lasciandola unica sfidante di Donald Trump.

"Non sono mai piaciuta alla classe politica eletta. E non mi appoggeranno mai e non lo voglio. Perché mi batto per le persone normali. Non mi batto per quei politici che sono lì da molto tempo e ho qualcosa da guadagnare da questo. Sono fiera di poterlo dire. Sono un conservatore in tutto e per tutto."