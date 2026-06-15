Usa Freedom 250, Fertitta sul Boardwalk alla scoperta dell'Italia

Roma, 15 giu. (askanews) - L'ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia, Tilman J. Fertitta, ha inaugurato da Civitavecchia, a bordo del suo 117 metri extra lusso Boardwalk, il Freedom 250 Coastal Diplomacy Italy tour, iniziativa che celebra il 250esimo anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza americana. "Questa è un'estate speciale per noi in America: celebriamo i 250 anni della libertà americana, e l'Italia celebra l'80esimo anniversario della Repubblica", ha detto Fertitta.

Il Freedom 250 Coastal Diplomacy Italy tour, ideato dallo stesso Fertitta, si propone come un approccio informale alla diplomazia pubblica: un viaggio per celebrare l'anniversario e rafforzare i legami bilaterali attraverso incontri con istituzioni, imprese e comunità da Nord a Sud. "Sono impaziente per la prima tappa a Napoli tra due settimane. Non vedo l'ora di essere a Palermo il 4 luglio e il giorno dopo, a Cefalù: da lì viene gran parte della mia famiglia. Ho visitato spesso l'Italia negli ultimi quindici anni e conosco le mete principali, quindi adoro esplorare luoghi meno turistici, per esempio le isole minori vicino a Roma".

Sui primi 12 mesi della missione, Fertitta si è detto soddisfatto: "Il primo anno come capo missione in Italia è andato oltre le aspettative. Ci siamo trasferiti a Villa Taverna lo scorso 10 luglio e mi sento a casa: Il popolo italiano mi ha fatto sentire a casa. La leadership è stata fantastica: ho avuto modo di conoscere tutti i ministri, il Presidente, il Primo Ministro. Siete molto fortunati ad avere una leadership così forte come quella che avete ora".

L'ambasciatore ha confermato l'intenzione di proseguire la collaborazione con le autorità italiane nei prossimi anni. Sui grandi eventi sportivi, Fertitta ha ammesso delusione per l'assenza dell'Italia ai Mondiali, ma seguirà FIFA World Cup 2026: "Sto ancora cercando di farmene una ragione: l'Italia è una nazione così importante per lo sport, ed è certo una delusione, ma sono cose che succedono nella vita, e comunque sì, guarderò la Coppa per tutta l'estate", ha detto. Ha inoltre elogiato l'organizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina: "L'Italia ha fatto un lavoro impeccabile; dovremmo esserne orgogliosi. Se dovessi scegliere un momento clou del mio primo anno, direi senza dubbio le Olimpiadi".

E con parole che richiamano le sue origini italiane, Fertitta conclude: "Il mio bisnonno partì da Palermo nel 1887 per l'America; dopo qualche anno tornò a prendere la fidanzata. In Louisiana nacquero sette figli, tra cui mio nonno. Sono cresciuto con la cucina e le abitudini italiane, ed è qualcosa di cui la mia famiglia va molto fiera. Amo provare piatti nuovi, pur essendo cresciuto con arancini, polpette, cannoli e ricette di famiglia. Se avete suggerimenti su qualcosa di speciale da farmi provare, cercatemi sul Boardwalk quando arriva in città: lo assaggerò volentieri per voi".

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio: Alessandro Violante

Immagini: askanews, archivio