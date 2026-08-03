Usa, dentro gli incendi con la bodycam di un vigile del fuoco

Milano, 3 ago. (askanews) - L'incendio dal punto di vista di un vigile del fuoco mentre combatte le fiamme. Un filmato ripreso da una bodycam indossata da un pompiere della contea di Spokane, nello stato di Washington, diffuso il 2 agosto 2026, mostra le operazioni per contenere gli incendi nella città nord-occidentale degli Stati Uniti. Decine di migliaia di persone sono state evacuate dalle proprie case durante il fine settimana a causa di tre incendi distinti scoppiati dentro e intorno alla città, nella parte orientale dello stato di Washington. "Solo un piccolo scorcio di ciò che i vigili del fuoco stavano facendo per salvare il più possibile. Si spostano di casa in casa, spegnendo ciò che possono", si legge in un post su Facebook del distretto dei vigili del fuoco della contea di Spokane.