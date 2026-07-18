Usa, cresce l'interesse turistico per le coste del Sud

Mobile (Alabama), 18 lug. (askanews) - Con l'aumento dei flussi verso destinazioni meno congestionate e più accessibili, una parte della costa sud-orientale degli Stati Uniti d'America sta registrando un interesse crescente tra viaggiatori internazionali e domestici. Dalle isole barriera - le Outer Banks - della Carolina del Nord alle spiagge di quarzo dell'Alabama, emergono località che combinano patrimonio naturale, infrastrutture turistiche e un'offerta ancora relativamente meno saturata rispetto ai grandi hub balneari.

In particolare l'Alabama si sta posizionando come alternativa nel Golfo del Messico grazie alla qualità delle sue spiagge e a un'offerta meno inflazionata. Gulf Shores e Orange Beach costituiscono i principali centri turistici, con servizi consolidati e attività legate alla nautica e alla pesca. Parallelamente, aree come il Gulf State Park e Dauphin Island puntano su un turismo naturalistico, con ecosistemi dunali protetti, birdwatching e una fruizione più lenta del territorio.

Nel complesso, queste destinazioni riflettono una tendenza più ampia: la ricerca di coste meno affollate, accessibili e con una forte componente ambientale, in grado di intercettare una domanda in evoluzione sia negli Stati Uniti d'America sia nei mercati internazionali.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio di Carla Brandolini

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