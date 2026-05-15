ULTIME NOTIZIE 15 MAGGIO 2026

Usa-Cina, Trump: "Fantastici accordi"; Xi: visita storica

Pechino, 15 mag. (askanews) - Donald Trump chiude il vertice di Pechino rivendicando risultati concreti sul terreno economico e indicando tra gli esiti del confronto con Xi Jinping anche sviluppi sul dossier Iran e sullo stretto di Hormuz. Nell'ultimo giorno del summit, il presidente americano insiste sul buon rapporto personale con il leader cinese, mentre Xi usa toni più misurati e definisce la visita "storica e simbolica".

"Voglio ringraziarla molto - ha detto Trump questa è stata una visita incredibile. Ne sono uscite molte cose buone. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ottimi per entrambi i Paesi".

Trump e Xi Jinping hanno affrontato anche uno dei nodi più spinosi della politica internazionale: "Abbiamo parlato dell'Iran, la pensiamo in modo molto simile sull'Iran. Vogliamo che finisca e non vogliamo che abbiano un'arma nucleare. Vogliamo lo stretto aperto, adesso lo stiamo chiudendo noi, loro lo hanno chiuso e poi noi li abbiamo bloccati a nostra volta. Ma vogliamo lo stretto aperto e vogliamo che tutto questo finisca, perché è una cosa folle, un po' folle".

Da parte cinese, Xi mette l'accento soprattutto sul quadro generale dei rapporti bilaterali e presenta il vertice come un passaggio importante per la stabilità tra le due potenze. "Questa visita è stata storica e simbolica - ha detto Xi Jinping - Abbiamo costruito una nuova relazione bilaterale, costruttiva e strategicamente stabile. È un passaggio di svolta. La cooperazione tra i nostri Paesi ha già prodotto molti risultati e ha inciso anche sui dossier internazionali".

A fare da cornice all'ultima giornata anche una passeggiata nei giardini di Zhongnanhai, il complesso del potere cinese accanto alla Città Proibita. Guardando i fiori, Trump ha commentato: "Sono le rose più belle che si siano mai viste".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi