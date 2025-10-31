ULTIME NOTIZIE 31 OTTOBRE 2025

Usa-Cina, Tajani: Ue garantisca parità accesso a mercati

Roma, 31 ott. (askanews) - Alla luce della prima intesa commerciale Usa-Cina "sul commercio internazionale per noi italiani è importante che la Ue sia in grado di garantire un modello di level plain field (parità di condizioni di accesso al mercato degli investimenti, Ndr) in caso di accordi, o di sconti con gli Usa poi il mercato europeo possa diventare oggetto di invasione commerciale cinese, è importante che ci siano sempre le stesse regole, di qua e di là". Lo ha detto in conferenza stampa il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo l'incontro a Villa Madama con il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic.

POLITICA
