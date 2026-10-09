ULTIME NOTIZIE 09 OTTOBRE 2026

Usa, candidato El-Sayed: "Habibi Trump mi chiamo Abdul, non Mohammed"

Grand Rapids (Michigan), 9 ott. (askanews) - Abdul El-Sayed, candidato democratico al Senato USA per il Michigan, prosegue la sua campagna elettorale nello Stato americano, affiancato dalla governatrice Gretchen Whitmer. Ha incontrato alcuni sostenitori presso una tavola calda e un bar a Grand Rapids, seconda città più popolosa del Michigan, dove ha replicato con ironia al presidente Donald Trump - che sui social lo aveva chiamato erroneamente "Mohammed" - dicendo: "Habibi (mio caro, in arabo, ndr) Donald, mi chiamo Abdul".

"Il suo boss, Donald Trump, continua a calpestarlo. Lui e il suo amico JD (Vance, ndr) non riescono proprio a dire il mio nome. Non sanno bene come pronunciarlo. Credo che Donald abbia qualche difficoltà: pensa che il mio nome sia 'Mohammed'. Habibi Donald, il mio nome è Abdul. E lo sai. L'unico motivo per cui non lo dici è che continuo a criticarti per il modo in cui lo pronunci. Non è Abduel... È semplicemente Abdul, chiaro?", ha affermato El-Sayed.

"Ma ecco il punto: puntano il dito contro il mio nome e la mia fede, cercando di distoglierci dalle sfide che dobbiamo affrontare. Il mio nome non ha fatto aumentare il prezzo della benzina. La mia fede non è il motivo per cui non riuscite a permettervi la spesa. Il mio nome e la mia fede non sono la ragione per cui non riuscite a farvi visitare da un medico", ha aggiunto il medico di origini egiziane.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi