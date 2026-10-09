Usa, candidato El-Sayed: "Habibi Trump mi chiamo Abdul, non Mohammed"

Grand Rapids (Michigan), 9 ott. (askanews) - Abdul El-Sayed, candidato democratico al Senato USA per il Michigan, prosegue la sua campagna elettorale nello Stato americano, affiancato dalla governatrice Gretchen Whitmer. Ha incontrato alcuni sostenitori presso una tavola calda e un bar a Grand Rapids, seconda città più popolosa del Michigan, dove ha replicato con ironia al presidente Donald Trump - che sui social lo aveva chiamato erroneamente "Mohammed" - dicendo: "Habibi (mio caro, in arabo, ndr) Donald, mi chiamo Abdul".

"Il suo boss, Donald Trump, continua a calpestarlo. Lui e il suo amico JD (Vance, ndr) non riescono proprio a dire il mio nome. Non sanno bene come pronunciarlo. Credo che Donald abbia qualche difficoltà: pensa che il mio nome sia 'Mohammed'. Habibi Donald, il mio nome è Abdul. E lo sai. L'unico motivo per cui non lo dici è che continuo a criticarti per il modo in cui lo pronunci. Non è Abduel... È semplicemente Abdul, chiaro?", ha affermato El-Sayed.

"Ma ecco il punto: puntano il dito contro il mio nome e la mia fede, cercando di distoglierci dalle sfide che dobbiamo affrontare. Il mio nome non ha fatto aumentare il prezzo della benzina. La mia fede non è il motivo per cui non riuscite a permettervi la spesa. Il mio nome e la mia fede non sono la ragione per cui non riuscite a farvi visitare da un medico", ha aggiunto il medico di origini egiziane.