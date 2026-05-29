ULTIME NOTIZIE 29 MAGGIO 2026

Usa, Bessent: "Al Congresso proposta per banconota con Trump"

Washington, 29 mag. (askanews) - Il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, dice che al Congresso è in esame una proposta di legge per consentire l'immagine di Donald Trump su una banconota da 250 dollari.

Bessent ricorda però che le norme attuali vietano di raffigurare persone viventi sulla moneta statunitense. La decisione, spiega, dipende dal Congresso.

"Come segretario al Tesoro, ho due vincoli sulla moneta americana. Al momento nessuna persona vivente può comparire sulla moneta degli Stati Uniti, e sulla moneta deve esserci la scritta "In God We Trust". Quindi ora c'è una proposta di legge, alla Camera e al Senato, per modificare il primo requisito, in modo che una persona vivente, Donald J. Trump, possa comparire su una banconota da 250 dollari. Dunque è tutto nelle mani... si decide tutto a Capitol Hill".

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