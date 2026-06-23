Usa, Belpietro: "Sono partner decisivo, non credo cambierà nulla"

Roma, 23 giu. (askanews) - "I rapporti (con gli Stati Uniti) devono continuare, come ha detto il presidente del Consiglio che credo spiegherà meglio quest'oggi qual è la sua opinione in materia e soprattutto ci spiegherà come sia nato questo dissidio, così lo vogliamo chiamare?..., con il presidente Trump".

Così Maurizio Belpietro a margine di "Il giorno della Verità", evento organizzato dal quotidiano da lui diretto a Roma, all'Acquario Romano, con ospiti tra gli altri il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il leader M5s Giuseppe Conte.

Ripercussioni dagli Usa? "Anche quando c'era la grande preoccupazione per i dazi, tutti pensavano che sarebbero crollate le esportazioni italiane nei confronti degli Stati Uniti, poi quando abbiamo visto i risultati hanno visto che le esportazioni sono cresciute. L'America comunque rimane un partner importante, un partner veramente decisivo e credo non cambierà nulla da questo punto di vista" ha risposto Belpietro.

E sull'evento organizzato a Roma, ha detto: "La nostra filosofia è mettere a punto tutti i temi di cui si discute e si è discusso in queste settimane anzi direi in questi mesi e cercare di fare un po' il punto con i ministri per capire dove sta andando questo Paese".