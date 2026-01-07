Usa annunciano il sequestro di una petroliera sanzionata nei Caraibi

Mar dei Caraibi, 7 gen. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno annunciato il sequestro di una petroliera sanzionata nel Mar dei Caraibi, la seconda nave fermata dalle forze americane nella stessa giornata.

Secondo quanto riferito dal United States Southern Command in un messaggio pubblicato su X, personale statunitense ha fermato senza incidenti una nave cisterna priva di bandiera appartenente alla cosiddetta "dark fleet". L'imbarcazione, la M/T Sophia, operava in acque internazionali ed era coinvolta in attività illecite nel Mar dei Caraibi.

Nel post si precisa che la nave è stata intercettata in un'operazione condotta prima dell'alba e che la Guardia Costiera degli Stati Uniti sta scortando la M/T Sophia verso gli Stati Uniti per le decisioni finali.