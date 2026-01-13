ULTIME NOTIZIE 13 GENNAIO 2026

Usa, ancora proteste per la morte di Renee Good, una veglia a Londra

Londra, 13 gen. (askanews) - Un centinaio di persone si sono radunate davanti all'ambasciata degli Stati Uniti a Londra per protestare contro l'uccisione di Renee Nicole Good, 37 anni, da parte di un agente della polizia federale per l'immigrazione a Minneapolis il 7 gennaio scorso. Una veglia di preghiera, candele e cartelli con scritto "Abolish ICE", riferito all'Immigration and Customs Enforcement.

Un episodio che ha scatenato nuove proteste contro la politica repressiva del presidente Donald Trump in materia di immigrazione, e non solo negli Stati Uniti, dove in migliaia hanno manifestato in modo pacifico in diverse città. Durante la cerimonia dei Golden Globe molte star hanno anche mostrato spillette anti-ICE, come l'attore Mark Ruffalo, con scritto "Be Good", per ricordare la donna o "ICE out".

Alla veglia di Londra c'erano anche alcuni statunitensi ormai da anni nel Regno Unito. "Sono qui da 24 anni, sono fortunata, non devo tornare negli Stati Uniti e non tornerò finché Trump sarà lì. Ma sono inorridita da ciò che sto vedendo" ha detto una donna. "Continuiamo a fare quello che vuole l'America - ha affermato un ex-agente della polizia metropolitana londinese - voglio un governo che difenda ciò che è giusto, che faccia ciò che è giusto per il suo popolo e non che segua, decennio dopo decennio, tutto ciò che vuole l'America, solo per assicurarsi finanziamenti, denaro, potere politico... È imbarazzante".

Centinaia di agenti federali aggiuntivi sono stati schierati a Minneapolis per timori di disordini, ha dichiarato la segretaria alla Sicurezza interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, che continua a parlare di "terrorismo interno" e legittima difesa per l'agente che ha sparato a Good nella sua auto. Numerosi funzionari democratici, tra cui il governatore del Minnesota Tim Walz e il sindaco di Minneapolis Jacob Frey, contestano con forza questa versione, affermando che i video diventati virali mostrano una dinamica molto diversa.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi