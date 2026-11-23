Seattle (Washington), 23 nov. (askanews) - Agenti dell'Ice, la polizia federale statunitense per l'immigrazione, fermano due persone nel tunnel d'imbarco dell'aeroporto di Seattle, mentre stanno per salire su un volo diretto a Los Angeles. Le immagini, girate sabato da un cittadino testimone dei fatti e diventate virali sui social, mostrano l'intervento degli agenti e le concitate fasi dell'arresto. I due fermati sono un padre e una figlia, diretti in California per un battesimo di famiglia.

L'episodio ha suscitato dure polemiche. Il governatore dello Stato di Washington, Bob Ferguson, ha definito l'Ice "completamente e totalmente fuori controllo", denunciando la brutalità dell'intervento e chiedendo l'abolizione dell'agenzia. L'operazione si inserisce nella stretta sull'immigrazione voluta dal presidente Donald Trump. Alaska Airlines ha dichiarato di non essere stata avvertita in anticipo dell'intervento e ha chiesto chiarimenti alle autorità. Il video è stato girato da John Gaedeke.