ULTIME NOTIZIE 07 SETTEMBRE 2026

Usa, aereo cargo di Amazon esce di pista e prende fuoco: 5 morti

Miami, 7 set. (askanews) - Cinque persone sono morte e altre cinque sono rimaste gravemente ferite in un incidente aereo avvenuto ieri sera all'aeroporto internazionale di Miami, quando un aereo cargo di Amazon Air è uscito di pista durante l'atterraggio e si è schiantato su una strada utilizzata da veicoli di servizio e da altre attività commerciali che circondano l'aeroporto. Lo riportano i media statunitensi.

L'incidente, che ha sprigionato una densa colonna di fumo nero, ha intrappolato il pilota e il copilota nella cabina di pilotaggio e alcuni occupanti nelle auto, ha dichiarato il capo dei vigili del fuoco di Miami-Dade, Ray Jadallah. Le squadre di soccorso hanno anche dovuto estrarre una persona rimasta intrappolata sotto un veicolo. Non è ancora chiaro se i piloti siano sopravvissuti. Tre delle cinque persone ferite sono in condizioni critiche, ha aggiunto il capo dei vigili del fuoco.

Amazon ha dichiarato di "collaborare strettamente con le autorità e i funzionari locali per comprendere esattamente cosa sia successo".

L'incidente è avvenuto durante il fine settimana del Labor Day, uno dei periodi di viaggio più intensi dell'anno.

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