Usa, 30 oggetti simbolo raccontano 250 anni di storia americana

Milano, 29 mag. (askanews) - Uno scrittoio in mogano sul quale Thomas Jefferson redasse la Dichiarazione d'Indipendenza. La lampadina di Thomas Edison. La tuta da volo di Amelia Earhart e quella spaziale di Sally Ride. Sono solo alcuni dei trenta oggetti scelti dalla Smithsonian Institution di Washington per raccontare duecentocinquant'anni di storia degli Stati Uniti.

La mostra, intitolata "American Aspirations", accompagna il Paese verso il 250esimo anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza del 4 luglio 1776, attraverso preziosi reperti che raccontano storie di libertà, innovazione, conquiste sociali e progresso scientifico.

"Scegliere tra i 150 milioni di oggetti custoditi allo Smithsonian è un'impresa titanica. Ma abbiamo cercato di mettere in luce quei momenti chiave, quegli istanti, quelle storie che meglio illustrano come gli americani si siano adoperati per realizzare gli ideali fondanti enunciati per la prima volta nella Dichiarazione d'Indipendenza scritta da Thomas Jefferson", ha spiegato Abeer Saha, curatore del Museo nazionale di storia americana.

Dai documenti della Guerra Civile al celebre discorso "I Have a Dream" di Martin Luther King, fino ai simboli dell'innovazione tecnologica e dell'esplorazione, l'esposizione ripercorre alcuni dei passaggi più significativi della storia americana.

Tra gli oggetti dal più alto valore storico figurano anche la tuta in pelle dell'aviatrice Amelia Earhart, prima donna a sorvolare l'Atlantico in solitaria, e quella di Sally Ride, la prima americana a volare nello spazio.

"Questi reperti mostrano alle nuove generazioni che anche le donne americane hanno compiuto imprese straordinarie. Sono diventate un esempio e hanno aperto la strada a opportunità che prima non esistevano", ha sottolineato Jennifer Levasseur, curatrice del National Air and Space Museum della Smithsonian Institution.

La mostra resterà aperta per due mesi nel cuore di Washington, offrendo ai visitatori un viaggio nella storia degli Stati Uniti attraverso alcuni dei suoi oggetti più emblematici.