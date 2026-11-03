Uruguay, uno dei quartieri più poveri attende Leone: una benedizione

Montevideo (Uruguay), 3 nov. (askanews) - Cattolici e cristiani evangelici si preparano alla visita di Leone XIV a Casavalle, quartiere di Montevideo, considerato tra le zone più povere e pericolose dell'Uruguay. Per entrambe le comunità, l'arrivo del Papa, dicono, è "una grande opportunità". Il Pontefice sarà qui il 7 novembre, a poche settimane dall'intervento al polmone, nel secondo giorno del suo viaggio in America Latina, che inizia proprio dall'Uruguay, il Paese più laico della regione.

Non una visita semplice: Casavalle è infatti afflitta da un dilagante consumo di droga e da violenti scontri tra bande di trafficanti rivali. Le chiese sono considerate quasi "un rifugio" in una zona con indici di povertà che superano ampiamente la media nazionale. Per Pablo Coimbra, prete cattolico, la visita di Leone sarà "l'evento storico più importante di tutta Casavalle".

"La comunità è molto felice e attende con impazienza il suo arrivo - dice - se è importante per l'Uruguay e per l'America Latina, immaginate cosa significa per un quartiere povero come questo, in un angolo remoto del mondo: il fatto che il Papa venga qui e metta piede su questa terra è qualcosa che ancora troviamo difficile da comprendere del tutto". "Provo una tale gioia ed eccitazione - afferma Rossana, residente di Casavalle - stento ancora a crederci; potrò essere lì, vedere il Papa. Forse sto esagerando ma è come se dovessi vedere Dio, perché so che sta venendo a consegnare il messaggio che Dio vuole portarci".

Javier Roque, pastore evangelico, descrive la visita come una "straordinaria opportunità" per l'intera comunità. "Per le persone che non sanno nulla di Dio, o che sono curiose di aprire in qualche modo i loro cuori e le loro vite al desiderio di saperne di più e di avvicinarsi alla conoscenza di Dio".

"Per me la visita del Papa è come una grande benedizione - aggiunge Marisol, un'altra residente - spero che ci benedica e il nostro quartiere di Casavalle continui a crescere, che possa sperimentare l'umiltà e l'amore della gente e dei bambini. Questo è molto importante per me". Nella sua visita il Papa celebrerà una messa nel quartiere difficle. Il viaggio in America Latina poi proseguirà in Argentina e Perù.