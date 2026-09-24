ULTIME NOTIZIE 24 SETTEMBRE 2026

Urso: servono nuove regole Ue per comparto elettrodomestici

Milano, 24 set. (askanews) - "Siamo riusciti oggi ad inserire nell'agenda delle riforme europea il comparto dell'elettrodomestico, come ci chiedevano le aziende del settore anche Electrolux, per delineare un futuro a questo comparto strategico dell'industria europea ed italiana". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Consiglio competitività a Bruxelles.

"Ora possiamo, al tavolo nazionale il 5 ottobre, delineare un percorso di transizione, che tuteli tutti gli stabilimenti e i nostri lavoratori mentre definiamo in Europa con gli altri le nuove regole di salvaguardia rispetto alla concorrenza sleale asiatica", ha aggiunto.

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