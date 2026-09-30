Urso: proseguiamo con accise mobili, iniziativa Eni lodevole

Milano, 30 set. (askanews) - "Non ci sarà più un taglio alle accise, come abbiamo predisposto nei primi mesi, proseguirà l'utilizzo delle accise mobili che tiene conto delle risorse in più dell'Iva per restituirle ai consumatori". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine della presentazione delle giornate Fai d'Autunno a Roma.

"L'accisa mobile - ha precisato - è uno strumento permanente, altra cosa è il taglio della accise che evidentemente comporta un forte esborso da parte dello Stato, cioè risorse pubbliche, che dobbiamo evitare".

Il ministro ha poi aggiunto che "l'iniziativa lodevole dell'Eni - e, tanto più significativa l'adesione delle altre compagnie nel dimostrare che l'Italia è un Paese amato e che questo governo ha una sua importante e significativa credibilità internazionale - pensiamo che possa essere adeguata a fronteggiare l'emergenza nelle rete dei carburanti. Di fatto il prezzo sta progressivamente diminuendo man mano che i punti vendita aderiscono all'iniziativa e penso che accadrà in maniera ancora più significativa nei prossimi giorni".