Urso: Olimpiadi vetrina per Made in Italy e Italia di successo

Cortina, 8 feb. (askanews) - "Le Olimpiadi sono una grande vetrina per il Made in Italy, certamente per le imprese dello sport, per coloro che realizzano abbigliamento, attrezzature sportive, che sono una voce importante delle nostre esportazione, ma in generale per il nostro Made in Italy, per il nostro Paese che lo scorso anno, nel 2025, l'anno orribile in cui si sono moltiplicati i conflitti armati intorno all'Europa e anche le guerre commerciali che hanno attraversato il nostro continente, l'Italia è salita sul podio, è giunta al quarto posto, scavalcando paesi esportatori come Giappone e Corea del Sud, quarto paese esportatore al mondo e nel contempo ha aumentato la sua attrattività". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Itali Adolfo Urso, intervenuto a Cortina al forum "Italian Sport Industry & Business Connections", organizzato da Agenzia ITA-ICE, in raccordo con il ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con Assosport e con il supporto di Fondazione Cortina

"L'Italia - ha aggiunto Urso - è sempre più amata, più ammirata, più attrattiva. Lo scorso anno abbiamo avuto anche il record di investimenti esteri nel nostro Paese. Le Olimpiadi sono una vetrina su un'Italia di successo".