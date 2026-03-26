ULTIME NOTIZIE 26 MARZO 2026

Urso: nessun problema di tenuta, maggioranza di legislatura

Bologna, 26 mar. (askanews) - "Questo è un governo di legislatura che ha una salda maggioranza parlamentare consacrata dal voto degli elettori e ha il dovere di rispondere a queste aspettative, come sta facendo con consapevolezza, responsabilità e determinazione". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine della cerimonia di apertura di Cosmoprof Worldwide 2026 a Bologna, risponde a chi gli chiede se ci siano problemi di tenuta dell'esecutivo.

Sulle dimissioni dei colleghi, tra cui quella del ministro Santanchè, Urso è netto: "Hanno fatto bene a rispondere alla richiesta del presidente del Consiglio". "Ora dobbiamo affrontare i provvedimenti necessari per fronteggiare la situazione economica alla luce delle conseguenze che vi possono essere dal perdurare del conflitto nel grande Medio Oriente - aggiunge il ministro - con la consapevolezza che anche per quanto riguarda il tasso di inflazione l'Italia oggi ha le carte in regola".

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