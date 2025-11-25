Urso: "La 500 ibrida realizzata a Mirafiori è inversione di tendenza"

Milano, 25 nov. (askanews) - "Il piano Italia si sta realizzando secondo le tempistiche che avevamo programmato insieme a Stellantis nel tavolo costituito al ministero. E questo modello, la 500 Ibrida, proprio a Torino, a Mirafiori, in quella che è stata la capitale dell'industria italiana e la capitale dell'industria automobilistica europea, è un segnale di netta inversione di tendenza nei confronti di un'Italia che torna a innovare, ad essere competitiva, a guardare con fiducia al futuro, a produrre e ad assumere, quindi a tutelare anche il lavoro". Lo ha detto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, a margine del lancio della 500 ibrida a Mirafiori a Torino.

"Spero che questo impegno forte e significativo che trova insieme in un'unica squadra, la nostra casa automobilistica con l'associazione che rappresenta l'impresa della componentistica e con i sindacati italiani ed europei trovi finalmente riscontro nelle istituzioni comuni a cominciare dalla Commissione Europea", ha concluso Urso.