Milano, 19 nov. (askanews) - L'Italia è favorevole all'inclusione del Regno Unito nel perimetro del Made in Europe, soprattutto per alcune produzioni industriali, purché siano garantite condizioni di reciprocità. Lo ha ribadito il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo ai giornalisti a margine di un evento sul riconoscimento Igp dei coltelli e delle forbici di Premana alla Casa del Made in Italy di Milano.

"Abbiamo sempre detto alla Gran Bretagna che riteniamo che essa debba rientrare nel perimetro del Made in Europe, soprattutto per alcune tipologie produttive, ovviamente garantendo condizioni di reciprocità", ha dichiarato Urso.

Il principio, ha spiegato, deve partire dai 27 paesi dell'Unione europea, tenendo conto anche delle catene di approvvigionamento condivise con Regno Unito, Norvegia e Svizzera.

Quanto al testo definitivo, il Ministro ha precisato che il provvedimento è ancora in fase di approvazione nelle istituzioni europee. "Ora vedremo in questo percorso di approvazione che riguarda tre diverse istituzioni europee, quale sarà il testo finale", ha aggiunto.