ULTIME NOTIZIE 26 MARZO 2026

Urso: dato a Finanza elenco distributori che non abbassano prezzi

Bologna, 26 mar. (askanews) - "Abbiamo consegnato alla Guardia di Finanza l'elenco dettagliato di quei rifornitori su strada o in autostrada che non hanno ridotto in maniera adeguata i prezzi come era loro dovere". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine dell'apertura di Cosmoprof a Bologna, rispondendo a chi gli chiedeva conto dei distributori che non hanno abbassato il prezzo del carburante dopo il taglio delle accise.

"Abbiamo ulteriormente perfezionato il sistema di controllo con l'ultimo decreto - ha spiegato Urso -. Nel momento stesso in cui il governo ha deliberato il taglio delle accise, abbiamo subito consegnato l'elenco alla Guardia di Finanza, che ha già provveduto a realizzare le multe e anche, dove lo ritengono, la segnalazione all'Antitrust o all'autorità giudiziaria, come previsto dal nuovo decreto".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi