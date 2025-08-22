ULTIME NOTIZIE 22 AGOSTO 2025

Urso: auspico patto sociale imprese-sindacati per Italia

Rimini, 22 ago. (askanews) - "Ora si può fare nella parte finale della legislatura e noi ci auguriamo che si faccia un patto sociale con le imprese e i sindacati che possa garantire una coesione nazionale nell'accompagnare e accelerare la strada del 'rinascimento dell'Italia' che Giorgia Meloni ha garantito anche sul piano internazionale". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un incontro al Meeting di Rimini.

"Credo che pochi tra voi lo immaginavano quando il testimone passò da Mario Draghi a Giorgia Meloni - ha aggiunto Urso -. La credibilità e l'affidabilità dell'Italia si è notevolmente accresciuta sul proscenio internazionale. Sotto tutti gli aspetti siamo tornati centrali".

