Urne aperte in Israele, prime elezioni dagli attacchi del 7 ottobre

Gerusalemme, 27 ott. (askanews) - I cittadini di Gerusalemme votano alle prime elezioni generali dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Si sono aperte alle 7 ore locali (le 6 in Italia), le urne per l'elezione dei 120 membri della ventiseiesima Knesset, il Parlamento monocamerale di Israele. Chiamati al voto circa 7,3 milioni di aventi diritto. I seggi chiuderanno alle 22 ore locali, le 21 in Italia. Subito dopo, i primi exit poll.

Gli ultimi sondaggi pubblicati prima dell'apertura dei seggi indicano un testa a testa tra lo schieramento del primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha dominato la scena politica di Israele negli ultimi tre decenni, e il blocco dell'opposizione guidato dall'ex capo di stato maggiore delle Forze di Difesa israeliane Gadi Eisenkot, presidente del partito Yashar.

Stando alle previsioni, nessuno dei due schieramenti raggiungerebbe la maggioranza di 61 seggi in parlamento. Sono 36 le liste che si contendono i 120 seggi della Knesset. Per la precisione sono 12.018 seggi aperti oggi per i 7.331.981 aventi diritto al voto.