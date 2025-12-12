Upside, l'evento gaming che proietta l'Italia al futuro

Roma, 12 dic. (askanews) - Sono stati presentati presso l'e-Gokart di Parco de Medici a Roma i risultati del progetto 'Upside', la prima competizione gaming orientata verso le tecnologie emergenti. Il progetto è realizzato nell'ambito dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), con un partenariato costituito da: Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, ente capofila del progetto, Mkers Spa, Politecnico di Bari, WINDTRE BUSINESS e il Centro di Competenza Meditech.

Il Prof. Michele Ruta del Politecnico di Bari ha dichiarato: "Il progetto Upside è il prototipo di un caso di studio; tecnologie come l'intelligenza artificiale, la blockchain e il 5G sono state incluse in un gioco nel quale, non soltanto gli utenti si confrontano tra di loro, ma in realtà si interfacciano con agenti sintetici guidati dall'intelligenza artificiale, il tutto in un contesto digital, cioè in un contesto nel quale l'interazione diretta avviene anche in concomitanza con l'interazione verso delle entità digitali che non sono fisicamente presenti".

Thomas De Gasperi, Presidente di Mkers, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Credo che il mondo del gaming sia ormai sempre di più parte della cultura, della quotidianità. Gaming vuol dire narrativa, coinvolgimento e anche quotidianità. Noi abbiamo sfruttato il videogioco perché è un'esperienza condivisa e mette tante persone d'accordo, ma è anche competizione. Abbiamo utilizzato questo strumento così attrattivo per fare anche ricerca".

L'innovazione che distingue il progetto 'Upside' è dunque l'allestimento di un'esperienza di gioco immersiva, coinvolgente ed interattiva tramite l'integrazione delle tecnologie più emergenti come le infrastrutture 5G e l'intelligenza artificiale, gettando uno sguardo ad un tema di estrema attualità come la cybersecurity.