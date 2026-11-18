Roma, 18 nov. (askanews) - Tra le sei aziende presenti all'evento di Amazon: "Storie di Made in Italy" era presente anche Giallobus, che ha coniugato modernità con tradizione e identità. Giallobus è un laboratorio artigianale e azienda italiana di interior design con sede a San Severino Marche, fondata nel 2011 da Claudio Innamorati. Nata in un piccolo garage, è oggi cresciuta ed esporta in tutta Europa grazie all'e-commerce.

L'intervista a Francesco Calò, Responsabile Marketing di Giallobus: "Per noi Amazon è stato un grande trampolino di lancio che ci ha permesso di raggiungere tutti i clienti in tutta Europa e grazie anche alla vetrina Made in Italy di Amazon è stato possibile tutelare quello che è il mercato e il prodotto artigianale italiano. Anche la logistica di Amazon ci ha facilitato tutto, permettendoci di raggiungere l'Europa in maniera molto veloce. Il Brand Registry ci ha permesso di tutelare il marchio e concentrarci soprattutto sulla creatività e sullo sviluppo di nuovi prodotti da lanciare sul mercato".