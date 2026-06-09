Uno sguardo al mondo biologico per la seconda metà di 2026

Milano, 9 giu. (askanews) - Germinal si è presentata alla fiera TUTTOFOOD di Milano. Il gruppo, specializzato in prodotti da forno e piatti pronti freschi biologici, ha puntato tutto sulle merende per accompagnare il secondo semestre del 2026. Ha parlato così Emanuele Zuanetti, Amministratore Delegato e fondatore del Gruppo Germinal: "Quello che ci dà più soddisfazione è il segmento biologico baby food per l'infanzia, dove siamo il primo player a livello europeo. Produciamo per quasi tutte le grandi catene, esportiamo anche negli Stati Uniti baby food bio, ed è nato nel 2010 con la nostra linea bio junior in buona sostanza".

L'azienda, originaria di Castelfranco Veneto, rafforza così la sua presenza anche nel settore degli snack dolci. Ricette biologiche e senza lattosio, studiate per un consumo "on the go" consapevole, ma senza rinunciare a gusto e qualità.

"Il marchio Germinal, invece, è rivolto a un consumer adulto, che conosce i parametri del biologico. Invece, il segmento baby food, è stata una bella esperienza. Tutti i prodotti baby food non superano il 5/7% di zuccheri sul prodotto finito, quindi diventa anche una sfida tecnologica" ha aggiunto Zuanetti.

Proposte che coniugano sperimentazione e qualità biologica, rispondendo all'evoluzione del mercato che richiede formati più adattabili e contemporanei, offrendo praticità, elevato contenuto proteico di origine vegetale e posizionamento biologico.