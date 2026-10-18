ULTIME NOTIZIE 18 OTTOBRE 2026

Uno israeliano e uno palestinese: grido di speranza di due padri

Torino, 18 ott. (askanews) - "From the river to the sea, everybody should be free"è il grido di speranza di Rami Elhanan e Bassam Aramin, due padri, uno israeliano, l'altro palestinese, protagonisti di Apeirogon romanzo di Colum McCann (Feltrinelli). Amici dal 2005, tra i fondatori di Combats for peace, Elhanan e Aramin condividono la tragedia di aver perso entrambi le figlie a causa del terrorismo in Israele e Palestina. Elhanan e Ramin hanno incontrato le scuole e il pubblico a Torino Spiritualità, festival della Fondazione Circolo dei lettori in corso a Torino in occasione di un tour di pace in Italia. La presenza in Italia è occasione per ufficializzare la candidatura al Premio Nobel per la Pace, promosso dall'ANPI Nicola Grosa, dal Comitato di fatto nato appositamente e presieduto dal manager culturale Paolo Verri e da Carola Benedetto e Luciana Cilento, autrici di Mio padre, tuo padre (De Agostini, 2026), libro per bambini e bambine che racconta la storia dei due padri, uniti nel dolore e nella lotta per la pace.

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