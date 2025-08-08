ULTIME NOTIZIE 08 AGOSTO 2025

MFE e il nuovo modello europeo dei media

Con il via libera di ProSiebenSat.1, prende forza un piano industriale che unisce competenze e mercati in tutta Europa, per creare un campione capace di sfidare i giganti globali del web e rafforzare un'identità editoriale comune.

MEDIASET TG5
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi