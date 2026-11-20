Milano, 20 nov. (askanews) - L'Unicef, agenzia dell'Onu per l'infanzia, denuncia una strage di bambini in Ucraina negli ultimi mesi: tra gennaio e ottobre almeno 114 bambini sono stati uccisi e 1.030 feriti, una cifra che supera nettamente i dati dell'anno scorso.

"Si tratta di bambini le cui vite sono state stroncate o sono state cambiate per sempre - dice Louise Wateridge, portavoce dell'Unicef - Il numero di bambini uccisi quest'anno ha già superato di oltre il 20 per cento il totale registrato nell'intero 2025, mentre il numero di bambini feriti è aumentato di quasi il 60 per cento rispetto allo scorso anno".

Questi dati riguardano esclusivamente le vittime verificate da una missione di monitoraggio dell'Onu in Ucraina, il numero reale è dunque probabilmente più elevato.

"Missili e droni continuano a mettere a rischio bambini e famiglie nelle loro case, nelle loro scuole e nelle loro comunità - aggiunge la portavoce - e questo sta accadendo in tutto il Paese"