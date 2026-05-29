Ungheria, von der Leyen: sblocchiamo 10 miliardi per Budapest

Bruxelles, 29 mag. (askanews) - L'Ue sblocca 10 miliardi di euro di fondi congelati per l'Ungheria, ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, durante la conferenza stampa congiunta con il primo ministro ungherese Peter Magyar elogiando i primi progressi nelle riforme sotto la nuova leadership del paese.

"Sono passate solo poche settimane, ma possiamo già percepire un forte vento di cambiamento in Ungheria. E tu, caro Peter, stai inviando al mondo messaggi potenti. Il tuo giuramento nella Giornata dell'Europa, il suono dell'inno europeo e la bandiera europea che sventola di nuovo fiera sul Parlamento ungherese, sono simboli dell'inizio di una nuova era per l'Ungheria", ha affermato Von der Leyen.