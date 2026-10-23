ULTIME NOTIZIE 23 OTTOBRE 2026

Ungheria, Von der Leyen: ecco cosa signifca far rinascere la democrazia

Budapest, 23 ott. (askanews) - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, interviene al Parlamento ungherese in occasione del 70° anniversario della rivolta antisovietica del 1956, tracciando un parallelo con la recente estromissione di Viktor Orbàn, leader nazionalista vicino al Cremlino. "Non c'è bisogno che vi spieghi cosa significhi far rinascere la democrazia", afferma, suscitando gli applausi dei parlamentari. La visita avviene in un clima di accese trattative riguardo alla riluttanza di Bruxelles a sbloccare miliardi di euro di fondi UE - congelati durante l'era Orbàn e punto centrale della campagna elettorale del neoeletto primo ministro Péter Magyar - finché non saranno attuate ulteriori riforme contro la corruzione e a tutela dello Stato di diritto.

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