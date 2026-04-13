Ungheria, Magyar ringrazia Russia e Cina: hanno accettato la vittoria

Budapest, 13 apr. (askanews) - Il primo ministro eletto Peter Magyar ha ringraziato Russia e Cina, vicine al primo ministro uscente Viktor Orbàn, per aver "accettato" la sua vittoria, il giorno dopo le elezioni legislative che lo hanno visto in netto vantaggio. "Li ringrazio per aver accettato con rispetto la decisione del popolo ungherese e per essere aperti a una cooperazione pragmatica", ha dichiarato il conservatore filo-europeo in una conferenza stampa a Budapest.

"Ringrazio tutti per i messaggi di congratulazioni. Prendo atto che il Cremlino si è espresso, così come Pechino. Li ringrazio per aver accettato con rispetto la decisione del popolo ungherese e per essere aperti a una cooperazione pragmatica, proprio come l'Ungheria, perché la geografia è geografia e le relazioni tra Ungheria e Russia si evolveranno, giustamente, probabilmente nel prossimo futuro".