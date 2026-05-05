ULTIME NOTIZIE 05 MAGGIO 2026

Ungheria, Magyar: "Ho spesso ricordato lotta di Falcone e Borsellino"

Sestri Levante (Ge), 5 mag. (askanews) - "In questi due anni ho menzionato più volte due italiani, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Combattevamo in qualche modo contro una mafia, contro la mafia politico-economica. Quindi c'erano delle similitudini nella mia mente e ho cercato di spiegare il loro ruolo nella storia italiana, nella lotta contro la mafia".

Lo ha detto il neo premier ungherese Péter Magyar, presentando il documentario "Spring Wind - The Awakening", dedicato alla sua ascesa politica, al Riviera International Film Festival di Sestri Levante, in provincia di Genova.

"Certo - ha aggiunto Magyar - non sono sopravvissuti a questa lotta, ma forse l'intera nazione italiana è grata a entrambi. Ed è per questo che ho voluto menzionarli più volte durante la campagna e so che il popolo ungherese ha colto le similitudini".

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