Unesco, Petrillo: legge su patrimonio cultura colma vulnus italiano

Roma, 13 nov. (askanews) - "Apprezziamo molto il fatto che il presidente della Commissione Cultura della Camera abbia proposto un codice del patrimonio culturale immateriale. Questo perché l'Italia è l'unico paese in Europa a non avere una legge sul patrimonio culturale immateriale. Una proposta condivisa ampiamente che colma un vulnus che è tutto italiano. Auspichiamo e speriamo che in questo modo si possa anche in Italia dare forza e valore alla cultura legata ai patrimoni viventi". Lo ha detto Pier Luigi Petrillo, Direttore cattedra Unesco, intervenendo alla Conferenza Internazionale "Living Heritage, Civil Society, Sustainable Development", in occasione del ventesimo anniversario della Convenzione Unesco sui beni immateriali.