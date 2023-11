Unesco, Costa: tutelare beni immateriali, Italia ne sente bisogno

Roma, 13 nov. (askanews) - "L'incontro di oggi alla Camera dei Deputati è importante perché a venti anni sulla Convenzione sulla tutela dei beni immateriali noi ci riuniamo per fare il punto della situazione. Bellissimo l'annuncio di una prossima norma nazionale sulla tutela dei beni immateriali, l'Italia ne sente l'esigenza e anche il fatto che noi possiamo mettere al centro dell'attenzione la tutela del territorio e delle genti. Ovvero, la tutela dei beni immateriale è la narrativa e la memoria delle persone che vivono un territorio. E questa memoria è intergenerazionale e rappresenta principalmente la nostra bellezza, che è la base che dà la visione per trovare le soluzioni tecniche. Ma se noi facciamo solo tecnicismo rischiamo di perdere il valore culturale. Oggi è un momento importante". Lo ha sottolineato ad askanews il vicepresidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa, intervenendo alla Conferenza Internazionale "Living Heritage, Civil Society, Sustainable Development", in occasione del ventesimo anniversario della Convenzione Unesco sui beni immateriali.