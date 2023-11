Unesco, Bellia (Cnr): investiamo in tecnologia per tutelare patrimonio

Roma, 14 nov. (askanews) - "Questo convegno ha una importanza fondamentale per rilanciare l'importanza dei beni intangibili. Sappiamo quanto l'Italia sia ricca di aspetti materiali, di archeologia e architettura. Ma è anche ricchissima di beni immateriali, dalla musica alla danza fino al linguaggio, che vanno tutelati e preservati. E noi come Cnr in particolare l'Istituto di Scienze del Patrimonio culturale stiamo investendo sugli aspetti intangibili del patrimonio culturale anche utilizzando le tecnologie per tutelare e preservare il patrimonio culturale, tangibile e intangibile, attraverso l'uso di moderne tecnologie per trasmettere il nostro patrimonio alle future generazioni". Lo ha sottolineato Angela Bellia, dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Cnr, intervenendo alla seconda giornata della Conferenza Internazionale "Living Heritage, Civil Society, Sustainable Development", al Senato, in occasione del ventennale della Convenzione Unesco del 2003 sul patrimonio culturale immateriale.