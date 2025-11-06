Unem a Ecomondo con numero speciale su transizione energetica

Rimini, 6 nov. (askanews) - L'Unione Energie per la Mobilità punta sui biocarburanti e il recupero dell'olio esausto per la transizione energetica presentando a Ecomondo Rimini un numero speciale della rivista "Muoversi" dedicato a riqualificazione ambientale, sostenibilità e libertà tecnologica nel settore dei trasporti.

"Unem a Ecomondo quest'anno ha una rilevanza particolare, vogliamo essere protagonisti a modo nostro e lo abbiamo fatto con un numero speciale della nostra rivista Muoversi dedicata proprio a Ecomondo - spiega Gianni Murano, presidente Unem -. Dedicata ai temi di Ecomondo che per noi, per quanto riguarda Unem, Unione Energie per la Mobilità, sono riqualificazione ambientale, sostenibilità ambientale, transizione energetica. In questo numero quindi di Muoversi ci sono interviste, articoli dedicati proprio su questi temi con gli esperti del settore".

Il presidente sottolinea gli ambiti trattati: "Coinvolgono ovviamente i progetti di riqualificazione ambientale, coinvolgono i progetti sui biocarburanti, coinvolgono i progetti di recupero dell'olio esausto, tutti i temi che contribuiscono a una transizione energetica, a un'economia circolare e alla libertà tecnologica".