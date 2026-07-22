Undicesima notte di raid Usa in Iran, le immagini

Milano, 22 lug. (askanews) - Nuove immagini diffuse dal Comando centrale americano mostrano raid statunitensi contro l'Iran. Secondo Centcom, si tratta dell'undicesima notte consecutiva di attacchi. Le operazioni, avviate martedì alle 23 GMT e concluse poco dopo la mezzanotte, hanno colpito obiettivi militari iraniani.

Nel mirino, secondo il comando Usa, centri operativi, capacità marittime, hangar per aerei, depositi di droni e infrastrutture logistiche. Washington sostiene che i raid servano a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz. Centcom afferma che negli ultimi tre mesi l'Iran ha attaccato oltre 30 navi commerciali in transito nell'area.

Dall'inizio di maggio, sempre secondo il comando americano, gli Stati Uniti hanno facilitato il passaggio di circa 900 navi attraverso lo Stretto, per un totale di 450 milioni di barili di greggio.

Le immagini sono state diffuse da Centcom: luogo e data precisa delle riprese non sono indicati.